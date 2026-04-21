  • «Сочи» впервые с октября котируется фаворитом матча РПЛ. 2.55 – обыграют «Крыльев Советов»
«Сочи» примут «Крылья Советов» в рамках 26-го тура РПЛ.

Сочинцы выиграли два последних матча – против ЦСКА (1:0) и «Ростова» (1:0). У «Крыльев» нет побед в чемпионате с 8 марта, когда было обыграно махачкалинское «Динамо» (2:0).

«Сочи» впервые с октября котируется фаворитом матча РПЛ – на победу команды Игоря Осинькина дают коэффициент 2.55. На успех «Крыльев Советов» можно поставить за 2.75, на ничью – за 3.40.

Матч состоится 21 апреля и начнется в 17:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Потому что знает как играть против крыльев.
4.00 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 18 передач, для рекорда нужны 3 голевые в 5 турах
32 минуты назад
«Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, считают букмекеры. «Вест Хэм» оторвался от «шпор» на 2 очка за 5 туров до конца сезона
сегодня, 07:56
В этом Кубке Гагарина еще не было 7-матчевых серий. 1.85 – будет в полуфинале
вчера, 14:25
«Металлург» – «Локомотив» – самая вероятная пара финалистов плей-офф КХЛ у букмекеров. Команды встречались в финале Кубка Гагарина два года назад
вчера, 13:59
1.30 – клуб с Востока выиграет Кубок Гагарина. «Локомотив» – единственный представитель Запада в полуфинале
вчера, 13:36
1.03 – «Лестер» вылетит из Чемпионшипа. В прошлом сезоне клуб играл в АПЛ
вчера, 11:50
«Аль-Наср» – явный фаворит саудовской лиги у букмекеров. Роналду близок к первому трофею в Саудовской Аравии
вчера, 10:46
11.00 – клубы из Англии выиграют ЛЧ, ЛЕ и ЛК в сезоне-2025/26
вчера, 10:27
«Локомотив» укрепился фаворитом за третье место в РПЛ. «Спартак» – 2-й, «Балтика» – 3-я, ЦСКА – 4-й
вчера, 09:48
ЦСКА не попадет в топ-5 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. После рестарта у армейцев 2 победы в 7 матчах лиги
вчера, 09:13
Шансы, что Бруну побьет рекорд по количеству ассистов за сезон АПЛ, упали в 2 раза. Хавбеку «МЮ» нужно отдать 4 голевые передачи за 6 оставшихся матчей
18 апреля, 17:32
Валиева и Кондратюк провели мастер-класс в Красноярске
18 апреля, 14:45Промо
Реванш Лалетина и Ларратта на East vs West 23
18 апреля, 12:00Промо
7.20 – «Сочи» впервые в сезоне выиграет два матча подряд. В прошлом туре обыграли ЦСКА
17 апреля, 13:36
Фонд «Пари и побеждай» открывает бесплатные секции по инклюзивному паделу
16 апреля, 11:12Друзья сайта
Про самый счастливый день в «Спартаке» и 50 лет в браке: вышло большое интервью Олега Романцева
16 апреля, 09:45Промо
«Реал» побеждает «Баварию» после первого тайма – 3:2! Букмекеры не сомневаются, что мюнхенцы выйдут в 1/2 финала
15 апреля, 19:49
«Реал» четыре раза подряд проходил «Баварию» в плей-офф ЛЧ. 5.50 – мадридцы снова выбьют мюнхенцев
15 апреля, 18:30
Клиент Лиги Ставок выиграл более 10 млн рублей благодаря победе ЦСКА над «Авангардом»
15 апреля, 17:50Промо
Рэпер Гуди победил в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights «Все против медиафутбола»
15 апреля, 14:40Промо
