«Сочи» впервые с октября котируется фаворитом матча РПЛ. 2.55 – обыграют «Крыльев Советов»

«Сочи» примут «Крылья Советов» в рамках 26-го тура РПЛ.

Сочинцы выиграли два последних матча – против ЦСКА (1:0) и «Ростова» (1:0). У «Крыльев» нет побед в чемпионате с 8 марта, когда было обыграно махачкалинское «Динамо» (2:0).

«Сочи» впервые с октября котируется фаворитом матча РПЛ – на победу команды Игоря Осинькина дают коэффициент 2.55. На успех «Крыльев Советов» можно поставить за 2.75, на ничью – за 3.40.

Матч состоится 21 апреля и начнется в 17:30 мск.