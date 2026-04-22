4.00 – Бруну побьет рекорд по ассистам за сезон АПЛ. У португальца 18 передач, для рекорда нужны 3 голевые в 5 турах

Букмекеры оценили шансы Бруну Фернандеша побить рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отдал 18 голевых передач в нынешнем сезоне АПЛ. Больше ассистов в чемпионате было только у Тьерри Анри (20 в сезоне-2002/03), Кевина де Брюйне (20 в сезоне-2019/20) и Месута Озила (19 в сезоне-2015/16).

Букмекеры дают коэффициент 4.00 на то, что Фернандеш побьет рекорд АПЛ по ассистам за сезон – отдаст минимум 3 голевые передачи в 5 оставшихся матчах.

верим в Бруну,он этого рекорда достойный пацан 💪
вот бы три голевые передачи в матче против ливерпуля
Бруну набьет 20 и в последнем матче сезона Далот с его передачи промажет по пустым
ты садист конечно.. но Далот в любом матче с вероятностью 90% пробьет выше ворот с любой позиции)
Ему нужно окоп выкопать глубиной метров 7, перед штрафной. Тогда точно в 9ку положит
Вся надежда на Каземиро со стандарта
