«Тоттенхэм» вылетит из АПЛ, считают букмекеры. «Вест Хэм» оторвался от «шпор» на 2 очка за 5 туров до конца сезона

«Тоттенхэм» скорее вылетит из АПЛ, чем останется в лиге, считают букмекеры.

Идущий в зоне вылета на 18-й строчке лондонский клуб набрал 31 очко в 33 матчах. «Вест Хэм» с 17-го места после 0:0 с «Кристал Пэлас» оторвался от «шпор» на два балла за 5 туров до конца чемпионата.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на вылет «Тоттенхэма» из АПЛ по итогам сезона. 2.00 – лондонцы останутся в высшей лиге.