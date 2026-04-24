В этом Кубке Гагарина еще не было 7-матчевых серий. 1.85 – будет в полуфинале

Букмекеры ждут семиматчевую серию в полуфинале Кубка Гагарина.

Единственная серия в этом плей-офф КХЛ, в которой было больше 5 матчей – «Салават» против «Автомобилиста» в первом раунде. Уфимцы победили в шести матчах – 4-2.

Букмекеры дают коэффициент 1.85 на то, что в полуфинале впервые в этом розыгрыше Кубка Гагарина будет сыграна 7-матчевая серия.