«Ман Сити» – фаворит в матче с «Арсеналом». «Канониры» 11 лет не побеждают на «Этихаде»

«Манчестер Сити» примет «Арсенал» в 33-м туре АПЛ.

«Сити» котируется фаворитом матча с коэффициентом 1.95. На победу «канониров» букмекеры дают 4.20, на ничью – 3.60.

«Арсенал» 11 лет не выигрывает в гостях у «Ман Сити» – 8 поражений и 3 ничьих. Последняя победа на «Этихаде» была еще при Арсене Венгере и Мануэле Пеллегрини – 2:0 в 2015 году.

Если «Сити» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.24.

Матч пройдет 19 апреля. Начало – в 18:30 мск.

