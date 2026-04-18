Шансы, что Бруну побьет рекорд по количеству ассистов за сезон АПЛ, упали в 2 раза. Хавбеку «МЮ» нужно отдать 4 голевые передачи за 6 оставшихся матчей

Букмекеры обновили котировки на то, что Бруну Фернандеш побьет рекорд АПЛ по количеству ассистов за один сезон.

На счету хавбека «МЮ» 17 результативных передач за 29 матчей в чемпионате. Он лидирует в списке лучших ассистентов текущего розыгрыша Премьер-лиги.

Рекорд АПЛ по количеству ассистов за один сезон принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брюйне – 20. Чтобы обойти их, Бруну нужно отдать 4 голевые передачи в оставшихся 6 турах.

7.50 – коэффициент на то, что португалец обновит рекорд. В середине февраля букмекеры на это давали 4.00.

