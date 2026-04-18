«Рома» – фаворит в матче против «Аталанты». Бергамаски 4 года не проигрывают римлянам
«Рома» примет «Аталанту» в 33-м туре Серии А.
«Рома» котируется небольшим фаворитом матча с коэффициентом 2.50. На победу «Аталанты» букмекеры дают 3.00, на ничью – 3.40.
Бергамаски не проигрывают римлянам 7 матчей подряд. Последнее поражение случилось в марте 2022-го (0:1). Если «Аталанта» снова как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.55.
Матч пройдет 18 апреля. Начало – в 21:45 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем