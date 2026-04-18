«Борнмут» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд. Это самая продолжительная серия без поражений в текущем сезоне
«Борнмут» продлил беспроигрышную серию в АПЛ.
Сегодня команда Андони Ираолы на выезде победила «Ньюкасл» (2:1) в 33-м туре. Таким образом, у «Борнмута» нет поражений в Премьер-лиге с января – 13 матчей подряд.
Это самая длинная беспроигрышная серия в истории клуба, а также самая продолжительная в текущем сезоне АПЛ.
У «Арсенала» был отрезок из 11 игр без поражений с сентября по декабрь, «Манчестер Сити» сейчас идет на 9-матчевой беспроигрышной серии.
Опубликовала: Венера Кравченко
При этом распродал всех своих звезд в топ-клубы, заработал кучу денег, и все равно набирают очки — просто браво!
