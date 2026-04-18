«Борнмут» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд. Это самая продолжительная серия без поражений в текущем сезоне

«Борнмут» продлил беспроигрышную серию в АПЛ.

Сегодня команда Андони Ираолы на выезде победила «Ньюкасл» (2:1) в 33-м туре. Таким образом, у «Борнмута» нет поражений в Премьер-лиге с января – 13 матчей подряд.

Это самая длинная беспроигрышная серия в истории клуба, а также самая продолжительная в текущем сезоне АПЛ.

У «Арсенала» был отрезок из 11 игр без поражений с сентября по декабрь, «Манчестер Сити» сейчас идет на 9-матчевой беспроигрышной серии.

