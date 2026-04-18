Валиева и Кондратюк провели мастер-класс в Красноярске

Камила Валиева и Марк Кондратюк вышли на лед в Красноярске, чтобы поддержать подрастающее поколение фигуристов. Трехчасовая серия мастер-классов прошла на «Кристалл Арене» в рамках Дня фигурного катания от благотворительной программы «ДоброFON». 

Участие в мероприятии приняли 60 воспитанников местных спортивных школ, а понаблюдать за тренировочным процессом с трибун мог любой желающий.

«Красноярск для меня – особенный город, где я не раз участвовал в соревнованиях и шоу. И сборы перед Олимпийскими играми-2022 проходили именно здесь, много теплых воспоминаний, – признался Марк Кондратюк. – Мне понравилось, что ребята на мастер-классе старались, кто-то подъезжал и спрашивал про ошибки. Фигурное катание, как и любой вид спорта, как и любое дело, в котором ты хочешь добиться успеха, – это огромный труд. Хочется верить, что с мотивацией у сегодняшних ребят и так все хорошо, иначе зачем заниматься тем, чем ты не горишь. Но, конечно, будет радостно, если этот огонь разожжется еще больше от нашего с Камилой приезда, ведь в каком-то смысле здесь зарождается будущее фигурного катания.»

Не обошлось в этот день и без показательных номеров: Марк выступил под песню Stromae«L’enfer», Камила – под «Прекрасное далеко». После чего встреча переместилась в фойе, где любители фигурного катания выстроились в огромную очередь за автографами и совместными фото.

«Хочу всем ребятам пожелать удачи и здоровья, чтобы у всех все получилось. Мне было очень приятно сегодня провести с ними время на катке!» – с улыбкой напутствовала юных спортсменов Камила Валиева.

Источник: Спортс’’
