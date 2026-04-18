«Локомотив» пройдет «Авангард», «Металлург» выбьет «Ак Барс»: ожидания букмекеров от 1/2 финала Кубка Гагарина
Букмекеры определились с фаворитами 1/2 финала Кубка Гагарина.
Ожидается, что «Локомотив» пройдет «Авангард», а «Металлург» выбьет «Ак Барс».
«Локомотив» ( коэффициент 1.57) – «Авангард» (2.40).
«Металлург» (1.50) – «Ак Барс» (2.60).
Серии начнутся 24-25 апреля.
Опубликовала: Венера Кравченко
Более менее станет понятно после первых двух матчей, что в первой паре, что во второй.
Значит все будет наоборот
Как показала практика, чем больше букмекеры топят за соперников Авангарда, тем для него лучше. Локомотив - Авангард 2:4, Металлург - Ак Барс 4:3.
Если Авангард выиграет одну игру в Ярославле, а он это может сделать, сериал закончится 4: 2 в пользу Омска. Но будет жарко.
Локо одалеет Авангард, Ак барс одалеет Металлург.Кубок достанется востоку
А в финале кто кого одолеет?
Локо с востока?...
