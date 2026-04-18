Реванш Лалетина и Ларратта на East vs West 23

Сегодня в немецком городе Вупперталь состоится турнир East vs West 23. В главной схватке нас ждет битва на правых: сибирский гигант Виталий Лалетин против легендарного Девона Ларратта!

Армрестлеры встречались в феврале 2026-го в поединке за титул на левых руках, и тогда россиянин не оставил шансов канадцу – 4:0.

В рамках East vs West 23 мы увидим 14 схваток, четыре из которых – за титул. В Германию прибудут армрестлеры более чем из 10 стран.

