«Атлетико» – явный фаворит против «Сосьедада» в финале Кубка Испании. В 3 из 4 последних решающих матчей победитель определялся в экстра-таймах или в серии пенальти
«Атлетико» сыграет с «Сосьедадом» в финале Кубка Испании.
Мадридцы котируются фаворитами на трофей с коэффициентом 1.43. Победа «Сосьедада» оценивается букмекерами в 2.85.
3 из 4 последних финалов Кубка переходили в экстра-таймы, в 2 из них победитель определился в серии пенальти. Если «Атлетико» и «Сосьедад» сыграют вничью в основное время, зайдет коэффициент 3.80.
Финал пройдет 18 апреля. Начало – в 22:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
