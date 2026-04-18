«Челси» – фаворит против «МЮ». Лондонцы проиграли 5 из 6 последних матчей
«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ.
Лондонцы котируются фаворитами матча с коэффициентом 2.15. На победу «МЮ» букмекеры дают 3.40, на ничью – 3.70.
Команда Лиэма Росеньора проиграла 5 из 6 последних матчей во всех турнирах. Если «МЮ» как минимум не уступит «Челси», сыграет коэффициент 1.72.
Матч пройдет 18 апреля. Начало – в 22:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не хочется защищать Челси но из этих 5-ти поражений, 2 против ПСЖ, 1 против Сити, 1 Ньюкасл на жестком календаре между двумя матчами ЛЧ, так что эти цифры могут врать.
Не хочется защищать Челси но из этих 5-ти поражений, 2 против ПСЖ, 1 против Сити, 1 Ньюкасл на жестком календаре между двумя матчами ЛЧ, так что эти цифры могут врать.
При Романе Аркадьевиче, таких результатов и близко не было. Челси сформулировавшийся большой клуб.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем