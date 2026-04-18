«Оклахома» – главный фаворит плей-офф НБА. «Сан-Антонио» – 2-й у букмекеров, «Бостон» – 3-й, «Лейкерс» – 13-й
«Оклахома» защитит титул НБА, считают букмекеры.
Действующий чемпион котируется главным фаворитом предстоящего плей-офф с коэффициентом 2.20. Далее идут «Сан-Антонио» (5.00) и «Бостон» (6.00).
Шансы «Лейкерс» упали в 8 раз на фоне травмы Луки Дончича. Команда выпала из топ-8 фаворитов на чемпионство.
Победитель плей-офф НБА-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Оклахома» – 2.20
2. «Сан-Антонио» – 5.00
3. «Бостон» – 6.00
4. «Денвер» – 10.00
5. «Кливленд» – 11.00
6-7. «Детройт» – 17.00
6-7. «Нью-Йорк» – 17.00
8. «Хьюстон» – 60.00
9. «Миннесота» – 65.00
10. «Атланта» – 100.00
11-12. «Торонто» – 150.00
11-12. «Филадельфия» – 150.00
13. «Лейкерс» – 250.00
14. «Орландо» – 300.00
15. «Портленд» – 400.00
16. «Финикс» – 500.00
