«Оклахома» – главный фаворит плей-офф НБА. «Сан-Антонио» – 2-й у букмекеров, «Бостон» – 3-й, «Лейкерс» – 13-й

«Оклахома» защитит титул НБА, считают букмекеры.

Действующий чемпион котируется главным фаворитом предстоящего плей-офф с коэффициентом 2.20. Далее идут «Сан-Антонио» (5.00) и «Бостон» (6.00).

Шансы «Лейкерс» упали в 8 раз на фоне травмы Луки Дончича. Команда выпала из топ-8 фаворитов на чемпионство.

Победитель плей-офф НБА-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Оклахома» – 2.20

2. «Сан-Антонио» – 5.00

3. «Бостон» – 6.00

4. «Денвер» – 10.00

5. «Кливленд» – 11.00

6-7. «Детройт» – 17.00

6-7. «Нью-Йорк» – 17.00

8. «Хьюстон» – 60.00

9. «Миннесота» – 65.00

10. «Атланта» – 100.00

11-12. «Торонто» – 150.00

11-12. «Филадельфия» – 150.00

13. «Лейкерс» – 250.00

14. «Орландо» – 300.00

15. «Портленд» – 400.00

16. «Финикс» – 500.00

