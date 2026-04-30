«Кристал Пэлас» – фаворит Лиги конференций по версии Opta. «Страсбург» – 2-й, «Райо» – 3-й, «Шахтер» – 4-й
Суперкомпьютер Opta определился с фаворитом Лиги конференций.
В полуфиналах «Кристал Пэлас» встретится с «Шахтер», а «Райо Вальекано» сыграет со «Страсбуром»
Главным претендентом на победу с вероятностью 45,6% считается «Кристал Пэлас». Вторым идет «Страсбург» (31,7%), топ-3 замыкает «Райо» (14,3%), шансы «Шахтера» – 8,4%.
Полуфиналы ЛК пройдут 30 апреля и 7 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
7 комментариев
Удачи Страсургу
Победы эльзасцам
