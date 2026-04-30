«Астон Вилла» выбьет «Ноттингем», «Фрайбург» пройдет «Брагу»: ожидания букмекеров от полуфиналов ЛЕ
Букмекеры определились с фаворитами полуфиналов Лиги Европы.
Ожидается, что «Астон Вилла» пройдет «Ноттингем». На выход команды Унаи Эмери в финал дают коэффициент 1.52, на проход «Форест» – 2.60.
«Фрайбург» считается небольшим фаворитом противостояния с «Брагой» за 1.83, на проход португальского клуба дают 1.98.
Полуфиналы ЛЕ пройдут 30 апреля и 7 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Фрайбургу
Зенит победит Рейнджерс
Фрайбургу победы в ЛЕ
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем