«Астон Вилла» выбьет «Ноттингем», «Фрайбург» пройдет «Брагу»: ожидания букмекеров от полуфиналов ЛЕ

Букмекеры определились с фаворитами полуфиналов Лиги Европы.

Ожидается, что «Астон Вилла» пройдет «Ноттингем». На выход команды Унаи Эмери в финал дают коэффициент 1.52, на проход «Форест» – 2.60.

«Фрайбург» считается небольшим фаворитом противостояния с «Брагой» за 1.83, на проход португальского клуба дают 1.98.

Полуфиналы ЛЕ пройдут 30 апреля и 7 мая.