«Астон Вилла» – очевидный фаворит Лиги Европы по версии Opta. «Фрайбург» – 2-й, «Брага» – 3-я, «Ноттингем» – 4-й
«Астон Вилла» выиграет Лигу Европы, считает суперкомпьютер Opta.
Клуб из Бирмингема встретится в полуфинале с «Ноттингем Форест», а «Брага» сыграет с «Фрайбургом».
Команда Унаи Эмери выиграет турнир с вероятностью в 42,7%. Далее идет «Фрайбург» (20%), топ-3 замыкает «Брага» (18,8%). У «Ноттингема» худшие шансы на победу в ЛЕ – 18,5%.
Полуфиналы ЛЕ пройдут 30 апреля и 7 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Фрайбург победит, выглядит увереннее и сильнее
За Эмери💪!
