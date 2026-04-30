«Астон Вилла» – очевидный фаворит Лиги Европы по версии Opta. «Фрайбург» – 2-й, «Брага» – 3-я, «Ноттингем» – 4-й

«Астон Вилла» выиграет Лигу Европы, считает суперкомпьютер Opta.

Клуб из Бирмингема встретится в полуфинале с «Ноттингем Форест», а «Брага» сыграет с «Фрайбургом».

Команда Унаи Эмери выиграет турнир с вероятностью в 42,7%. Далее идет «Фрайбург» (20%), топ-3 замыкает «Брага» (18,8%). У «Ноттингема» худшие шансы на победу в ЛЕ – 18,5%.

Полуфиналы ЛЕ пройдут 30 апреля и 7 мая.