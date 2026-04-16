2.60 – Кейн станет лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. У вылетевшего с «Реалом» Мбаппе на 3 гола больше

Килиан Мбаппе выиграет гонку бомбардиров ЛЧ в этом сезоне, считают букмекеры.

Нападающий «Реала» забил 15 голов в 11 матчах Лиги чемпионов. На его победу в бомбардирской гонке дают коэффициент 1.50.

Форвард «Баварии» Харри Кейн, забивший 12 мячей в 11 встречах, котируется вторым за 2.60. Впереди у мюнхенцев полуфинальные матчи с «ПСЖ».