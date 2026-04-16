3% – вероятность трофея «Реала» в этом сезоне. Мадридцы могут впервые сезона-2020/21 остаться без титулов

«Реал» может остаться без трофеев в этом сезоне.

Мадридцы вылетели из всех турниров и отстают от «Барсы» в Ла Лиге на 9 очков за 7 туров до конца чемпионата.

Букмекеры дают коэффициент 30.00 (3%) на то, что «сливочные» станут чемпионами Испании в этом сезоне.

В последний раз «Реал» не взял ни одного трофея в сезоне-2020/21.