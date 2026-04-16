Кейн укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Олисе – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й
Харри Кейн выиграет «Золотой мяч» в 2026 году, считают букмекеры.
Нападающий «Баварии» и сборной Англии укрепился в статусе главного претендента на награду. На приз Кейну дают коэффициент 2.50 – около 40% вероятности.
Вторым котируется полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (4.50), топ-3 замыкает полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (5.00).
Обладатель «Золотого мяча» по версии букмекеров:
1. Харри Кейн («Бавария») – 2.50
2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.50
3. Майкл Олисе («Бавария») – 5.00
4. Деклан Райс («Арсенал») – 6.00
5. Килиан Мбаппе («Реал») – 9.00
6-7. Винисиус («Реал») – 26.00
6-7. Усман Дембеле («ПСЖ») – 26.00
Остальные – от 34.00
Ямаль выше Олисе?
Да и Мбаппе с Винисиусом уже можно ниже Дембеле опускать
Ну, на данный момент почему бы и нет, на самом деле. Много говорят про 1+1 в топ-матчах у Ямаля, но у Олисе пока ровно так же. Другое дело, что Витинья опять недооценен
Долго Райс в этом рейтинге будет из-за двух забитых штрафных?
Реалу в прошлом сезоне? 😂
В том и вопрос, что он тут забыл, походу игра арсенала настолько скучна, что решили капитана запихнуть в рейтинг
Ну , тут ребята ЧМ похоже будет главным аргументом! А в сборной Кейну тяжко .. ну посмотрим…
Почему это тяжко? Англичане должны спокойно до 1/2 дотопать. Бразильцев или норвежцев в 1/4(если судить по сетке) должны легко проходить. Францию в 1/8 ждет встреча с Германией.
То что англичане бездари, не значит что тяжко
Олисе это монстр настоящий. Его сегодня закрывали 2-4 игрока постоянно, но он все равно находил способы сохранять матч и искать возможности для обострения.
Я бы отдал Олисе, хотя ненавижу Баварию. В этом сезоне он лучший созидатель Атаки и статистика это подтверждает. Как ранее и говорили ЧМ покажет.
Когда такие бегунки как Дембеле получают зм в современном футболе, эта награда уже не имеет никакой ценности.
Ерунда все эти места, всё решится на ЧМ. Вон Холланд выведет своих викингов в финал, забив 10 голов и получит зм) шутки шутками, но тот же мбаппе подобный трюк реально может провернуть
Думаю, что ЧМ определит будущего обладателя ЗМ
победитель лч будет фаворитом...
Ямаля, Мбаппе и Вини можно вычёркивать
Все решит ЧМ. Учитывая что Англия как всегда вылетит, то ЗМ получит Олисе или Мбаппе, если Франция выиграет ЧМ.
а вдруг дембеле берет вторую лч?
