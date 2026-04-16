Кейн укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Олисе – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й

Харри Кейн выиграет «Золотой мяч» в 2026 году, считают букмекеры.

Нападающий «Баварии» и сборной Англии укрепился в статусе главного претендента на награду. На приз Кейну дают коэффициент 2.50 – около 40% вероятности.

Вторым котируется полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (4.50), топ-3 замыкает полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (5.00).

Обладатель «Золотого мяча» по версии букмекеров:

1. Харри Кейн («Бавария») – 2.50

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.50

3. Майкл Олисе («Бавария») – 5.00

4. Деклан Райс («Арсенал») – 6.00

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 9.00

6-7. Винисиус («Реал») – 26.00

6-7. Усман Дембеле («ПСЖ») – 26.00

Остальные – от 34.00