  Кейн укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Олисе – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й
Кейн укрепился в статусе фаворита на «Золотой мяч» у букмекеров. Ямаль – 2-й, Олисе – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й

Харри Кейн выиграет «Золотой мяч» в 2026 году, считают букмекеры.

Нападающий «Баварии» и сборной Англии укрепился в статусе главного претендента на награду. На приз Кейну дают коэффициент 2.50 – около 40% вероятности.

Вторым котируется полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль (4.50), топ-3 замыкает полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (5.00).

Обладатель «Золотого мяча» по версии букмекеров:

1. Харри Кейн («Бавария») – 2.50

2. Ламин Ямаль («Барселона») – 4.50

3. Майкл Олисе («Бавария») – 5.00

4. Деклан Райс («Арсенал») – 6.00

5. Килиан Мбаппе («Реал») – 9.00

6-7. Винисиус («Реал») – 26.00

6-7. Усман Дембеле («ПСЖ») – 26.00

Остальные – от 34.00

«Краснодар» или «Зенит» – кто будет чемпионом? После этой ничьей26983 голоса
ЗенитЗенит
КраснодарКраснодар
Чудом кто-то другойСпартак
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ответ Хейрулла Сайтиев
Ямаль выше Олисе?
Да и Мбаппе с Винисиусом уже можно ниже Дембеле опускать
Ответ Хейрулла Сайтиев
Ямаль выше Олисе?
Ну, на данный момент почему бы и нет, на самом деле. Много говорят про 1+1 в топ-матчах у Ямаля, но у Олисе пока ровно так же. Другое дело, что Витинья опять недооценен
Долго Райс в этом рейтинге будет из-за двух забитых штрафных?
Parce
Долго Райс в этом рейтинге будет из-за двух забитых штрафных?
Реалу в прошлом сезоне? 😂
Александр Быков
Реалу в прошлом сезоне? 😂
В том и вопрос, что он тут забыл, походу игра арсенала настолько скучна, что решили капитана запихнуть в рейтинг
Ну , тут ребята ЧМ похоже будет главным аргументом! А в сборной Кейну тяжко .. ну посмотрим…
Ник Ник
Ну , тут ребята ЧМ похоже будет главным аргументом! А в сборной Кейну тяжко .. ну посмотрим…
Почему это тяжко? Англичане должны спокойно до 1/2 дотопать. Бразильцев или норвежцев в 1/4(если судить по сетке) должны легко проходить. Францию в 1/8 ждет встреча с Германией.
Ник Ник
Ну , тут ребята ЧМ похоже будет главным аргументом! А в сборной Кейну тяжко .. ну посмотрим…
То что англичане бездари, не значит что тяжко
Олисе это монстр настоящий. Его сегодня закрывали 2-4 игрока постоянно, но он все равно находил способы сохранять матч и искать возможности для обострения.
Я бы отдал Олисе, хотя ненавижу Баварию. В этом сезоне он лучший созидатель Атаки и статистика это подтверждает. Как ранее и говорили ЧМ покажет.
Когда такие бегунки как Дембеле получают зм в современном футболе, эта награда уже не имеет никакой ценности.
Ерунда все эти места, всё решится на ЧМ. Вон Холланд выведет своих викингов в финал, забив 10 голов и получит зм) шутки шутками, но тот же мбаппе подобный трюк реально может провернуть
Думаю, что ЧМ определит будущего обладателя ЗМ
Олег Горбацевич
Думаю, что ЧМ определит будущего обладателя ЗМ
победитель лч будет фаворитом...
Ямаля, Мбаппе и Вини можно вычёркивать
Все решит ЧМ. Учитывая что Англия как всегда вылетит, то ЗМ получит Олисе или Мбаппе, если Франция выиграет ЧМ.
Седесим Куиндесимов
Все решит ЧМ. Учитывая что Англия как всегда вылетит, то ЗМ получит Олисе или Мбаппе, если Франция выиграет ЧМ.
а вдруг дембеле берет вторую лч?
