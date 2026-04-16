«Бавария» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов, считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты турнира

Букмекеры определились с фаворитами матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что «Бавария» (1.78) пройдет «ПСЖ» (2.04), а «Арсенал» (1.45) выбьет «Атлетико» (2.75). Таким образом, самым вероятным финалом считается матч «Бавария» – «Арсенал».

Мюнхенцы котируются главными претендентами на победу в ЛЧ за 2.90. Далее идет «Арсенал» (3.10), топ-3 замыкает «ПСЖ» (3.60). На победу «Атлетико» дают коэффициент 8.00.

Полуфиналы ЛЧ пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.