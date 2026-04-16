  • «Бавария» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов, считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты турнира
6

«Бавария» и «Арсенал» встретятся в финале Лиги чемпионов, считают букмекеры. Мюнхенцы – фавориты турнира

Букмекеры определились с фаворитами матчей 1/2 финала Лиги чемпионов.

Ожидается, что «Бавария» (1.78) пройдет «ПСЖ» (2.04), а «Арсенал» (1.45) выбьет «Атлетико» (2.75). Таким образом, самым вероятным финалом считается матч «Бавария» – «Арсенал».

Мюнхенцы котируются главными претендентами на победу в ЛЧ за 2.90. Далее идет «Арсенал» (3.10), топ-3 замыкает «ПСЖ» (3.60). На победу «Атлетико» дают коэффициент 8.00.

Полуфиналы ЛЧ пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Бавария-Атлетико финал.
Диего Симеоне спецом с собой возьмет Фернандо Торреса. Там кто кого переборет - Компани или Торрес - тот и выиграет. Учитывая в каких потрясающих формах оба (накаченные), рубка будет жесткой.
Ставлю на Атлетико!
Но у Арсенала самое тяжелое расписание будет! Бавария обеспечила себе уже чемпионство, Атлетико себе ЛЧ уже оформила (за чемпионство не борются), а вот Арсенал, которому в спину Ман Сити дышит…а ПСЖ - ПСЖ это ПСЖ. Лигу 1 никто не смотрит, всем пофиг будет у ПСЖ 15 чемпионство или останется 14, хотя учитывая уровень конкуренции в Лиге 1 и конкурента (Ланс), то там и ротации хватит.
Если бы не подарок от Камавинги, то ещё непонятно, кто бы прошёл. Баварии свезло, что уж тут говорить. Но и сами молодцы: выстояли и добили в большинстве. «Атлетико» — команда не для кого не подарок. «Арсенал» вполне может на ней подскользнуться.
Арсенал еле Спортинг прошел , какой там финал
Арсенал еле Спортинг прошел , какой там финал
Арсеналу в выходные играть матч сезона с Сити. Стратегически грамотно было сыграть аккуратно и без травм (которых и так хватает). Высушить основу в матче против Спортинга было бы нелогично.
Арсеналу в выходные играть матч сезона с Сити. Стратегически грамотно было сыграть аккуратно и без травм (которых и так хватает). Высушить основу в матче против Спортинга было бы нелогично.
Если б то был только этот матч может оно так и было…
