«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Атлетико» – 4-й

«Арсенал» выиграет Лигу чемпионов, считает Opta.

В полуфинале лондонский клуб сыграет с «Атлетико», а «Бавария» встретится с «ПСЖ».

Суперкомпьютер Opta дает 38,6% на победу «Арсенала» в Лиге чемпионов. Далее идут «Бавария» (33,3%), «ПСЖ» (19,1%) и «Атлетико» (9%).

Матчи 1/2 финала ЛЧ пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.