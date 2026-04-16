  «Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Атлетико» – 4-й
«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Атлетико» – 4-й

«Арсенал» выиграет Лигу чемпионов, считает Opta.

В полуфинале лондонский клуб сыграет с «Атлетико», а «Бавария» встретится с «ПСЖ».

Суперкомпьютер Opta дает 38,6% на победу «Арсенала» в Лиге чемпионов. Далее идут «Бавария» (33,3%), «ПСЖ» (19,1%) и «Атлетико» (9%).

Матчи 1/2 финала ЛЧ пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
Ответ barca05
Что?
вероятность победы вычисляется из вероятностей пройти двух соперников подряд

у Арсенала заметно лучшие шансы против Атлетико чем у ПСЖ и Баварии друг против друга, именно это влияет на общую оценку - меньше шансов оступиться уже в полуфинале

в финале "выживший" из двух "восточных" команд будет уже фаворитом, кто бы ни вышел из пары Арсенал-Атлетико
Ответ barca05
Что?
Попробуй почитать что-нибудь по теории вероятностей.
А он точно суперкомпьютер?)
Ответ Роман Никишин
А он точно суперкомпьютер?)
Наверное, просто в Лондоне базируется)
Ответ Роман Никишин
А он точно суперкомпьютер?)
На базе Тетриса
Арсенал фаворит только в полуфинале. В финале фаворитом будет ПСЖ или Бавария, естественно
Приходится жалеть только о том, что Бавария-ПСЖ- это полуфинал.
Ответ Ekaterina1987
Приходится жалеть только о том, что Бавария-ПСЖ- это полуфинал.
За то увидем 2 супер матча .
Ответ Ekaterina1987
Приходится жалеть только о том, что Бавария-ПСЖ- это полуфинал.
А по мне это отлично — будет два супер матча
Осенью да, Атлетико бы отлетел, сейчас, когда они могут катать дубль в чемпионате, а у Арсенала с нулевой игрой 6 финалов, даже не знаю, кто и фаворит.
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Осенью да, Атлетико бы отлетел, сейчас, когда они могут катать дубль в чемпионате, а у Арсенала с нулевой игрой 6 финалов, даже не знаю, кто и фаворит.
Не «бы», а отлетел
С треском причем
Ответ Английский_пациент
Не «бы», а отлетел С треском причем
Я, кстати, искренне желаю удачи. У меня футбол Арсенала ужаса и отвращения не вызывает, видали и хуже)))
Правда, не знаю, почему, подсознательно симпатизирую Атлетико, наверное, сказывается не любовь к Барселоне и Реалу.
А представьте, Симеоне выиграет ЛЧ
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А представьте, Симеоне выиграет ЛЧ
Вполне возможно. Арсенал на спаде, а финал из одной игры, там возможно всё
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А представьте, Симеоне выиграет ЛЧ
Не верю. Это не Атлетико вышел в полуфинал а Барса вылетела в 1/4 из-за удаления
Надеюсь этот нудятину в виде арсенала не увидим в финале
Ответ Parce
Надеюсь этот нудятину в виде арсенала не увидим в финале
Да, то ли дело Атлетико, играющий в автобус в большинстве
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Да, то ли дело Атлетико, играющий в автобус в большинстве
да, в той паре "шо то, шо это". чистая теорема Эскобара
Бавария фаворит, ПСЖ второй с небольшим отставанием, третий Атлетико, и Арсенал четвертый. Вот так правильнее...
Ответ Black Phoenix
Бавария фаворит, ПСЖ второй с небольшим отставанием, третий Атлетико, и Арсенал четвертый. Вот так правильнее...
Вполне адекватно.Плюсую
Ответ Black Phoenix
Бавария фаворит, ПСЖ второй с небольшим отставанием, третий Атлетико, и Арсенал четвертый. Вот так правильнее...
Думаю фаворит все таки Париж
Складывается впечатление что компьютер опта принадлежит болельщику арсенала
Какой-то глупый суперкомпьютер
