«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов по версии Opta. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Атлетико» – 4-й
«Арсенал» выиграет Лигу чемпионов, считает Opta.
В полуфинале лондонский клуб сыграет с «Атлетико», а «Бавария» встретится с «ПСЖ».
Суперкомпьютер Opta дает 38,6% на победу «Арсенала» в Лиге чемпионов. Далее идут «Бавария» (33,3%), «ПСЖ» (19,1%) и «Атлетико» (9%).
Матчи 1/2 финала ЛЧ пройдут 28-29 апреля и 5-6 мая.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
у Арсенала заметно лучшие шансы против Атлетико чем у ПСЖ и Баварии друг против друга, именно это влияет на общую оценку - меньше шансов оступиться уже в полуфинале
в финале "выживший" из двух "восточных" команд будет уже фаворитом, кто бы ни вышел из пары Арсенал-Атлетико
С треском причем
Правда, не знаю, почему, подсознательно симпатизирую Атлетико, наверное, сказывается не любовь к Барселоне и Реалу.