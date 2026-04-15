«Бавария» победила «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, трижды проигрывая по ходу матча. В лайве на мюнхенцев давали 51.00

«Бавария» победила «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы трижды уступали в счете по ходу матча. При счете 2:3 на 88-й минуте на победу мюнхенцев давали коэффициент 51.00.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов. «Бавария» сыграет в полуфинале против «ПСЖ».

«Краснодар» или «Зенит» – кто будет чемпионом? После этой ничьей26983 голоса
ЗенитЗенит
КраснодарКраснодар
Чудом кто-то другойСпартак
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Самый дорогой состав в мире кажись второй год подряд остается без трофеев))) бавария заслужила победу и проход дальше
Самый дорогой игрок в мире вчера уже полетел отдыхать, не утешай себя
Футбол сегодня победил
А антифутболу напихали 4 мяча бгг
Чувак, матч 4:3 в 1/4, конечно футбол сегодня победил.
Сейчас все фанаты Реала моментально забудут что еще вчера по их мнению жаловаться на судейство было позорно)))
Не прочитал еще ни одного комментария жалобой на судейство. Такая вот разница между фан-базой
Данилка Варламов кричал больше всех вчера
Как болельщик Реала скажу - соперник был сильнее вот и все
Если бы игрока Баварии удалили на последних минутах четвертьфинала за передержку мяча и Реал бы забил после этого победный мяч, то сейчас все бы визжали, что Реал протащили судьи) а сейчас все радуются победе Баварии) полнейшее лицемерие.
Такая реальность, чувак.
В чём лицемерие?
Прекрасный матч, два великих клуба, и почему то только глоры одного из вылетевших очередной раз ущемились, то что Реал сыграл против одного из лучших клубов в данный момент лучше, чем их любимчики, хватит ныть уже, смотрите футбол, он сегодня бы чудесным
Проиграть, борясь до конца и с таким сильным соперником - совсем не стыдно. Хоть Камавинга и подпортил впечатление дуростью в концовке, матч всё равно очень крутой. Баварцы молодцы, заслужили победу.
Поздравляю всех болельщиков футбола! Белое позорище в этот раз не смогло отскочить от более сильной команды
Доставай огнетушитель, хватит)
Бедное красное позорище. Давно нет вас в ЛЧ. Поэтому топите за всë красное))
Матч имени Эдуардо. Так глупо подставить команду это ещё надо уметь. Не считаю что Бавария играла в какой то сверхфутбол, о чем пели оды здесь некоторые, если даже нынешний Реал напрягал у них дома. До удаления стояла даже интрига. Очередной ушастик Луиса Энрике.
Честно я в ахере с винисиуса и мбаппе, как можно просто стоять и смотреть как перед тобой катают мяч, 0 прессинга от этих двух и заслуженное поражение
«Бавария» и «Штутгарт» входят в топ-5 самых зрелищных команд этого сезона Бундеслиги. 2.40 – пробьют тотал 4,5 голов в очном матче
14 минут назад
«Ман Сити» – фаворит в матче с «Арсеналом». «Канониры» 11 лет не побеждают на «Этихаде»
сегодня, 06:35
Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 53,39%. «Шпоры» сыграли вничью с «Брайтоном» и остались в зоне вылета
вчера, 18:36
«Динамо» не обыгрывает «Пари НН» на выезде 2 матча подряд
вчера, 18:31
Шансы, что Бруну побьет рекорд по количеству ассистов за сезон АПЛ, упали в 2 раза. Хавбеку «МЮ» нужно отдать 4 голевые передачи за 6 оставшихся матчей
вчера, 17:32
«Рома» – фаворит в матче против «Аталанты». Бергамаски 4 года не проигрывают римлянам
вчера, 16:39
«Борнмут» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд. Это самая продолжительная серия без поражений в текущем сезоне
вчера, 16:02
«Наполи» проиграла «Лацио» 3 домашних матча подряд. 7.70 – продление серии
вчера, 15:26
«Локомотив» пройдет «Авангард», «Металлург» выбьет «Ак Барс»: ожидания букмекеров от 1/2 финала Кубка Гагарина
вчера, 14:35
«Атлетико» – явный фаворит против «Сосьедада» в финале Кубка Испании. В 3 из 4 последних решающих матчей победитель определялся в экстра-таймах или в серии пенальти
вчера, 07:30
Валиева и Кондратюк провели мастер-класс в Красноярске
вчера, 14:45
Реванш Лалетина и Ларратта на East vs West 23
вчера, 12:00
7.20 – «Сочи» впервые в сезоне выиграет два матча подряд. В прошлом туре обыграли ЦСКА
17 апреля, 13:36
Фонд «Пари и побеждай» открывает бесплатные секции по инклюзивному паделу
16 апреля, 11:12
Про самый счастливый день в «Спартаке» и 50 лет в браке: вышло большое интервью Олега Романцева
16 апреля, 09:45
«Реал» побеждает «Баварию» после первого тайма – 3:2! Букмекеры не сомневаются, что мюнхенцы выйдут в 1/2 финала
15 апреля, 19:49
«Реал» четыре раза подряд проходил «Баварию» в плей-офф ЛЧ. 5.50 – мадридцы снова выбьют мюнхенцев
15 апреля, 18:30
Клиент Лиги Ставок выиграл более 10 млн рублей благодаря победе ЦСКА над «Авангардом»
15 апреля, 17:50
Рэпер Гуди победил в главном бою турнира БЕТСИТИ Fight Nights «Все против медиафутбола»
15 апреля, 14:40
«Бавария» – «Реал»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита ответного матча 1/4 финала ЛЧ
15 апреля, 12:39
