«Бавария» победила «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ, трижды проигрывая по ходу матча. В лайве на мюнхенцев давали 51.00
«Бавария» победила «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мюнхенцы трижды уступали в счете по ходу матча. При счете 2:3 на 88-й минуте на победу мюнхенцев давали коэффициент 51.00.
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов. «Бавария» сыграет в полуфинале против «ПСЖ».
Самый дорогой состав в мире кажись второй год подряд остается без трофеев))) бавария заслужила победу и проход дальше
Самый дорогой игрок в мире вчера уже полетел отдыхать, не утешай себя
Футбол сегодня победил
А антифутболу напихали 4 мяча бгг
Чувак, матч 4:3 в 1/4, конечно футбол сегодня победил.
Сейчас все фанаты Реала моментально забудут что еще вчера по их мнению жаловаться на судейство было позорно)))
Не прочитал еще ни одного комментария жалобой на судейство. Такая вот разница между фан-базой
Данилка Варламов кричал больше всех вчера
Как болельщик Реала скажу - соперник был сильнее вот и все
Если бы игрока Баварии удалили на последних минутах четвертьфинала за передержку мяча и Реал бы забил после этого победный мяч, то сейчас все бы визжали, что Реал протащили судьи) а сейчас все радуются победе Баварии) полнейшее лицемерие.
Такая реальность, чувак.
В чём лицемерие?
Прекрасный матч, два великих клуба, и почему то только глоры одного из вылетевших очередной раз ущемились, то что Реал сыграл против одного из лучших клубов в данный момент лучше, чем их любимчики, хватит ныть уже, смотрите футбол, он сегодня бы чудесным
Проиграть, борясь до конца и с таким сильным соперником - совсем не стыдно. Хоть Камавинга и подпортил впечатление дуростью в концовке, матч всё равно очень крутой. Баварцы молодцы, заслужили победу.
Поздравляю всех болельщиков футбола! Белое позорище в этот раз не смогло отскочить от более сильной команды
Доставай огнетушитель, хватит)
Бедное красное позорище. Давно нет вас в ЛЧ. Поэтому топите за всë красное))
Матч имени Эдуардо. Так глупо подставить команду это ещё надо уметь. Не считаю что Бавария играла в какой то сверхфутбол, о чем пели оды здесь некоторые, если даже нынешний Реал напрягал у них дома. До удаления стояла даже интрига. Очередной ушастик Луиса Энрике.
Честно я в ахере с винисиуса и мбаппе, как можно просто стоять и смотреть как перед тобой катают мяч, 0 прессинга от этих двух и заслуженное поражение
