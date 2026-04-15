18.00 давали на то, что «Бавария» и «Реал» забьют 5+ мячей на двоих в первом тайме
«Бавария» проигрывает «Реалу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3, перерыв).
В первом тайме в составе «Реала» дубль оформил Арда Гюлер, еще один мяч забил Килиан Мбаппе. У «Баварии» отличились Александр Павлович и Харри Кейн.
Букмекеры давали коэффициент 18.00 на то, что команды забьют минимум 5 мячей на двоих в первом тайме.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
2 комментария
На такое кэф должен быть 50 минимум
Реал снова творит и вытворяет 🪄
