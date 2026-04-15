«Реал» четыре раза подряд проходил «Баварию» в плей-офф ЛЧ. 5.50 – мадридцы снова выбьют мюнхенцев

«Бавария» примет «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

За последние 12 лет команды четырежды встречались в плей-офф ЛЧ – все четыре раза мадридцы побеждали по сумме двух матчей.

Букмекеры дают коэффициент 5.50 на то, что «Реал» снова выбьет «Баварию». 1.15 – мюнхенцы пройдут дальше.

Первая игра в Мадриде завершилась победой немецкого клуба со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 15 апреля и начнется в 22:00 мск.