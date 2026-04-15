2.00 – «Филадельфия» уступит «Орландо» и второй год подряд не выйдет в плей-офф НБА

Букмекеры оценили шансы «Филадельфии» попасть в плей-офф НБА.

На то, что «Сиксерс» уступят «Орландо» в плей-ин и пропустят плей-офф второй год подряд, дают коэффициент 2.00, на обратный исход – 1.80.

Команда Ника Нерса проиграла 3 из последних 5 матчей, несмотря на возвращение лидера Джоэла Эмбиида.

Игра состоится 16 апреля, начало – в 02:30 мск.