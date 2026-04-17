Букмекеры считают, что следующим клубом Ираолы станет «Ньюкасл»

Букмекеры определились с фаворитами на пост главного тренера «Ньюкасла» в следующем сезоне.

Дэвид Орштейн из The Athletic сообщил , что «все стороны намерены оценить ситуацию с главным тренером этим летом». На назначение Андони Ираолы, возглавляющего «Борнмут», дают коэффициент 3.00, на Жозе Моуринью – 5.00, на Оливера Гласнера – 6.00.

Список потенциальных тренеров «Ньюкасла» по версии букмекеров:

Андони Ираола – 3.00 Жозе Моуринью – 5.00 Оливер Гласнер – 6.00 Марко Силва – 9.00 Хави – 13.00 Киран Маккена – 17.00 Фрэнк Лэмпард – 21.00 Гарет Саутгейт – 21.00.

Ираола тренирует «Борнмут» с июля 2023-го, дважды признавался тренером месяца в АПЛ – в марте 2024-го и январе 2025-го.