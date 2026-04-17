Букмекеры считают, что следующим клубом Ираолы станет «Ньюкасл»
Букмекеры определились с фаворитами на пост главного тренера «Ньюкасла» в следующем сезоне.
Дэвид Орштейн из The Athletic сообщил, что «все стороны намерены оценить ситуацию с главным тренером этим летом». На назначение Андони Ираолы, возглавляющего «Борнмут», дают коэффициент 3.00, на Жозе Моуринью – 5.00, на Оливера Гласнера – 6.00.
Список потенциальных тренеров «Ньюкасла» по версии букмекеров:
Андони Ираола – 3.00
Жозе Моуринью – 5.00
Оливер Гласнер – 6.00
Марко Силва – 9.00
Хави – 13.00
Киран Маккена – 17.00
Фрэнк Лэмпард – 21.00
Гарет Саутгейт – 21.00.
Ираола тренирует «Борнмут» с июля 2023-го, дважды признавался тренером месяца в АПЛ – в марте 2024-го и январе 2025-го.
Опубликовал: Александр Красюк
