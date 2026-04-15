Гауфф – фаворитка турнира в Штутгарте. Шансы Андреевой на титул оцениваются в 11%
Букмекеры оценили шансы Коко Гауфф выиграть титул на турнире WTA 500 в Штутгарте.
На победу американской теннисистки в Германии дается коэффициент 2.50. Гауфф котируется первой в списке претенденток на трофей. В прошлом сезоне трофей выиграла Алена Остапенко – в котировках букмекеров она седьмая.
Победительница турнира в Штугарте по версии букмекеров:
Коко Гауфф – 2.50
Ига Швентек – 2.90
Елена Рыбакина – 3.80
Элина Свитолина – 4.30
Мирра Андреева – 8.60.
Гауфф начнет выступления на турнире с матча против Людмилы Самсоновой. Начало – 16 апреля, в 15:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Красюк
