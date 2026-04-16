Шансы Компани стать следующим тренером «Ман Сити» выросли на треть. Бельгиец – второй кандидат по версии букмекеров
Букмекеры пересчитали шансы Венсана Компани стать следующим главным тренером «Манчестер Сити».
Котировки на этот пост специалиста из «Баварии» за месяц упали с 6.50 до 4.00. Фаворитом на пост главного тренера «горожан» по-прежнему идет бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска с коэффициентом 3.00 – итальянец ранее работал помощником в штабе Гвардиолы в «Ман Сити».
Контракт испанского тренера с командой из Манчестера действует до лета 2027-го.
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
Опубликовал: Александр Красюк
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Компани никуда не пойдет, сейчас все мысли о главном футбольном трофее в качестве тренера! Да и Пеп, надеюсь, останется еще на сезон, как бы он не закончился! Возможно мы наблюдаем за последними играми супер-тренера, ведь он целая эпоха со своими гениальными идеями и кучей трофеев! Он вывел Сити на другой уровень! Теперь больше никто даже не помышляет назвать Сити-«шумными соседями»!
Пеп фанатик, дай бог если сезон без футбола продержится, он долго не вытерпит
У Пепа контракт до 27 года а не 26
Равно или поздно, Компани станет тренером Мансити. Надеюсь он выиграет ЛЧ.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем