У Роналду 7 голов в последних 6 матчах за «Аль-Наср». 1.32 – забьет «Аль-Иттифаку», 2.60 – оформит дубль

Букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить в следующем матче чемпионата.

Нападающий «Аль-Насра» забил 7 голов в 6 последних матчах за клуб из Саудовской Аравии, в том числе дубли «Аль-Хазему» и «Аль-Нажме».

Букмекеры дают коэффициент 1.32 на то, что Роналду забьет в следующем матче «Аль-Иттифаку», 2.60 – сделает дубль.

Матч состоится 15 апреля, начало – в 21:00 мск.