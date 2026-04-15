Фис – главный фаворит турнира в Барселоне после снятия Алькараса

Букмекеры пересмотрели шансы на победителей после новости о снятии Карлоса Алькараса с домашнего турнира ATP 500 в Барселоне.

На победу испанца давали коэффициент 1.57. Алькарас котировался первым в списке претендентов на трофей – в прошлогоднем розыгрыше Карлос проиграл финал Хольгеру Руне (6:7, 2:6).

Обновленный список фаворитов на победу в Барселоне по версии букмекеров:

1. Артур Фис – 4.00

2. Рафаэль Ходар – 4.50

3. Лоренцо Музетти – 6.09

4. Томаш Махач – 6.88

5. Андрей Рублев– 7.27.