3.00 – Зверев второй год подряд выиграет «пятисотник» в Мюнхене. В топ-3 главных претендентов входят Серундоло и Фонсека
Букмекеры оценили шансы Александра Зверева защитить титул на турнире ATP 500 в Мюнхене.
На вторую подряд победу немца в Германии дается коэффициент 2.00. Зверев котируется первым в списке претендентов на трофей.
Победитель турнира в Мюнхене по версии букмекеров:
1. Александр Зверев – 3.00
2. Франсиско Серундоло – 3.80
3. Жоао Фонсека – 4.50
4. Бен Шелтон – 5.00
5. Лучано Дардери – 10.80.
Зверев начнет выступления на турнире с матча против Габриэля Диалло. Начало – 16 апреля, в 15:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Красюк
