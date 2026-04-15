3.00 – Зверев второй год подряд выиграет «пятисотник» в Мюнхене. В топ-3 главных претендентов входят Серундоло и Фонсека

Букмекеры оценили шансы Александра Зверева защитить титул на турнире ATP 500 в Мюнхене.

На вторую подряд победу немца в Германии дается коэффициент 2.00. Зверев котируется первым в списке претендентов на трофей.

Победитель турнира в Мюнхене по версии букмекеров:

1. Александр Зверев – 3.00

2. Франсиско Серундоло – 3.80

3. Жоао Фонсека – 4.50

4. Бен Шелтон – 5.00

5. Лучано Дардери – 10.80.

Зверев начнет выступления на турнире с матча против Габриэля Диалло. Начало – 16 апреля, в 15:00 по московскому времени.