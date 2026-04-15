Букмекеры считают, что «Арсенал» засушит игру против «Спортинга». 2.00 – команды забьют не более 2 голов
Букмекеры оценили количество голов в ответном четвертьфинале ЛЧ между «Арсеналом» и «Спортингом».
В матчах команды Микеля Артеты в текущем плей-офф Лиги чемпионов ни разу не забили больше 2 мячей: 1:1 и 2:0 с «Байером» в 1/8 финала. В первой игре против «Спортинга» была минимальная победа – отличился Кай Хавертц.
Букмекеры дают коэффициент 2.00, что в ответном матче снова будет меньше 3 голов.
Начало матча – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовал: Александр Красюк
0-0 или 1-1
Букмекеры оптимисты
