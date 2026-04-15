1.82 – «Ак Барс» сегодня закончит серию с минским «Динамо». Казанцы ведут 3-0

«Ак Барс» примет минское «Динамо» в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Казанский клуб победил в трех первых матчах серии – 2:1, 5:4 (ОТ) и 4:0.

Букмекеры дают коэффициент 1.82 на победу «Ак Барс» в сегодняшней игре и завершение противостояния. 2.00 – «Динамо» победит и вернет серию в Минск.

Матч состоится 15 апреля, начало – в 19:30 мск.