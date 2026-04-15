Кейн забил 15 голов в 11 последних матчах за «Баварию». 1.70 – снова забьет «Реалу» в ЛЧ
Букмекеры оценили шансы Харри Кейна забить «Реалу».
Нападающий «Баварии» забил 15 голов в 11 последних матчах за мюнхенский клуб, в том числе мадридцам в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что Кейн снова забьет «Реалу». 4.80 – сделает дубль, 17.00 – оформит хет-трик.
Матч состоится 15 апреля, начало – в 22:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
