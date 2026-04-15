58% – Овечкин остается в НХЛ еще минимум на сезон. 83% – сыграет в КХЛ до конца карьеры
Букмекеры оценили вероятность ухода Александра Овечкина из НХЛ.
Форвард «Вашингтона» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. Это был его последний сезон по текущему контракту с клубом.
На бирже прогнозов Kalshi вероятность ухода капитана «Вашингтона» из НХЛ оценивается в 42%, на продолжение карьеры в североамериканской лиге дают 58%.
На счету 40-летнего Овечкина 1006 голов в НХЛ с учетом плей‑офф, у рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки – 1016. Российские букмекеры дают 39% на то, что рекорд падет.
83% – Овечкин сыграет в КХЛ до конца карьеры, 12% – выиграет Кубок Гагарина.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Санта барбара
да спорт - это вообще сплошной турецкий сериал для мужчин. В кого-то плюнули, кто-то подстригся, кто-то сменил работу, кто сколько зарабатывает, с кем встречается... да.
0 процентов, что Ови больше не сыграет в хоккей.
120%-будет баллотироваться от Единой России
