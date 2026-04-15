58% – Овечкин остается в НХЛ еще минимум на сезон. 83% – сыграет в КХЛ до конца карьеры

Букмекеры оценили вероятность ухода Александра Овечкина из НХЛ.

Форвард «Вашингтона» завершил регулярный чемпионат с 64 (32+32) очками в 82 играх. Это был его последний сезон по текущему контракту с клубом.

На бирже прогнозов Kalshi вероятность ухода капитана «Вашингтона» из НХЛ оценивается в 42%, на продолжение карьеры в североамериканской лиге дают 58%.

На счету 40-летнего Овечкина 1006 голов в НХЛ с учетом плей‑офф, у рекордсмена по этому показателю Уэйна Гретцки – 1016. Российские букмекеры дают 39% на то, что рекорд падет.

83% – Овечкин сыграет в КХЛ до конца карьеры, 12% – выиграет Кубок Гагарина.

