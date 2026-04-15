ЦСКА добыл первую победу в серии с «Авангардом». 9.00 – армейцы сделают камбэк

ЦСКА победил «Авангард» (3:1) в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Московский клуб одержал первую победу в серии, но по-прежнему находится в одном поражении от вылета – омичи ведут 3-1.

Букмекеры дают коэффициент 9.00 на камбэк армейцев в противостоянии. 1.07 – «Авангард» пройдет дальше.

Пятый матч пройдет 16 апреля в Омске, начало – в 16:30 мск.