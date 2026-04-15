Смолов проиграл 1 миллион рублей, поставив на камбэк «Барселоны» с «Атлетико»

Федор Смолов проиграл 1 миллион рублей на ставках.

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» поставил эту сумму на выход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов перед ответной игрой с «Атлетико» по коэффициенту 3.45. Потенциальный выигрыш мог составить почти 3,5 млн рублей.

Каталонцы победили в Мадриде (2:1), но уступили по сумме двух матчей (2:3) и вылетели из ЛЧ. Ставка Смолова не сыграла.

Изначально Смолов по ошибке поставил 1 миллион рублей на победу «Атлетико» в основное время. Он продал ставку и поставил эту сумму на проход «Барселоны».