Смолов проиграл 1 миллион рублей, поставив на камбэк «Барселоны» с «Атлетико»
Федор Смолов проиграл 1 миллион рублей на ставках.
Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» поставил эту сумму на выход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов перед ответной игрой с «Атлетико» по коэффициенту 3.45. Потенциальный выигрыш мог составить почти 3,5 млн рублей.
Каталонцы победили в Мадриде (2:1), но уступили по сумме двух матчей (2:3) и вылетели из ЛЧ. Ставка Смолова не сыграла.
Изначально Смолов по ошибке поставил 1 миллион рублей на победу «Атлетико» в основное время. Он продал ставку и поставил эту сумму на проход «Барселоны».
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Лучше бы нуждающимся помог, чем играть на ставках
Чем ставить на Барсу*)
Да это же реклама просто. Виртуальные поставил
Пару дней не поужинает в Кофемании, переживет)
Да ему скорее всего буки это миллион и нарисовали. Вряд ли он ради рекламы своими рисковать бы стал
четыре удара мимо официантов можно было сделать, паненкой
Мне интересно каким надо быть дауном,что бы смотреть это пафосное убожество на ютубе...?)
В который раз замечаю, что все существенные ставки, озвученные до начала игры (соревнований), проигрываются☝️
Реклама Буков.
Не очень реклама, раз ставки не играют. Уж лучше купить воздушных шариков и отпустить.
с Фёдором всегда так... чем ближе к финалу, тем жальче паненка
Кто то инкогнито помогает нуждающимся,а кто то бахвалится крупными ставками...
Это реклама буков деньги буков не будет наивными у него контракт который надо соблюдать возможно вообще не его идея была
Лох. Как всегда
Думаю, буки много подняли с этого матча
Лудоман взял в заложники сотрудницу букмекерской конторы во Владикавказе. Он проиграл крупную сумму денег и требовал, чтобы ему всё вернули. Силовикам удалось задержать мужчину. Девушку госпитализировали с тяжёлым ранением.
Ставки зло!!! Столько судеб и жизни погубили,а тут ещё заманивают людей. Уверен,что не свои деньги проиграл а букмейкерские.
