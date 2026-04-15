Сафонов дважды не пропустил от «Ливерпуля» – на это давали 9%. Матвей провел четвертый сухой матч в этой ЛЧ
«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Матвей Сафонов не пропустил от английского клуба в обоих встречах. На это давали коэффициент 11.00 – около 9% вероятности.
Это четвертый сухой матч российского вратаря «ПСЖ» в этой ЛЧ – помимо двух сухарей с «Ливерпулем» была ничья с «Атлетиком» (0:0) и победа над «Челси» (3:0).
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
После его сейва ПСЖ забили второй гол
Дает уверенности защите и у них отличное взаимодействие с Маркиньосом