Сафонов дважды не пропустил от «Ливерпуля» – на это давали 9%. Матвей провел четвертый сухой матч в этой ЛЧ

«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов не пропустил от английского клуба в обоих встречах. На это давали коэффициент 11.00 – около 9% вероятности.

Это четвертый сухой матч российского вратаря «ПСЖ» в этой ЛЧ – помимо двух сухарей с «Ливерпулем» была ничья с «Атлетиком» (0:0) и победа над «Челси» (3:0).