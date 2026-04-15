  «Барселона» вылетела из ЛЧ, проиграв «Атлетико» по сумме двух матчей – 2:3. Каталонцы были явными фаворитами противостояния
42

«Барселона» вылетела из ЛЧ, проиграв «Атлетико» по сумме двух матчей – 2:3. Каталонцы были явными фаворитами противостояния

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов.

Каталонцы победили «матрасников» (2:1) в ответном матче 1/4 финала, но уступили по сумме двух матчей со счетом 2:3.

«Барса» котировалась явным фаворитом противостояния у букмекеров. На проход команды Ханси Флика перед первой игрой давали коэффициент 1.40, на «Атлетико» – 3.00.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
позорище а не футбол, удачи судейке с мужем, антифубол сегодня может порадоваться, но ему никогда не выиграть)
Ответ s22vwqkn8c
Фигачить по ногам и травмировать соперников не разрешают?
Ответ s22vwqkn8c
Не оправдывая поражения Барсы, как Атлетико остался без желтых? Что это за судейство? Тюрпен натуральный клоун.
ни одной желтой не получили футболисты Атлетико за весь матч, постоянно нарушая правила. это что вообще было?
Не буду ничего говорить про судейство.
Спасибо «Барселоне», спасибо команде!
Педри сегодня просто ужасающе плох был. Куча потерь, одна из которых привела к красной Гарсии. Эта команда просто не хочет выигрывать ЛЧ, плаксивый дух Альбы всё ещё витает в переодевалке команды на камп ноу
Ответ Serge Rutso
С чем-то с вами солидарен..
Ответ Serge Rutso
скорее Месси вернуть.без ниго ни как.штрафные бить ни кто не умеет
Какое же бесполезное английское дерево Решфорд кошмар 🤦🏻
Ответ Gasan Gasanov
далб он же с замен вышел Ито в 10играли его надо было в старт Флик конвенвй
Цирк
Ни одной желтой Матрасам
Ольмо в спину толкают в первом тайме это не пенальти , а Серлот 128 кг от малейшего касания падает и фол
Флик убил игру своей двоной заменой. Ну какой на хрен решфорд? И как можно было снять с игры Феррана?
Ответ AAgha
Ферран уже выжатый как лимон был, он тупо устал столько бегать. Рэшфорда выпустили, потому что больше некого на левый фланг выпускать, Фермин с разбитым носом задыхался уже бегать. Нормальных игроков нет в команде, а они ноют на тренера, который выше головы прыгает
Ответ Тимур Рашидов
Можно было Бальде. От него было бы больше пользы. А "выжатый " Ферран был активнее свежого Левандовского
Как же не хватало Рафиньи!!!!
Сколько моментов было если не забивает че по делаешь
Защитники Барселоны ничему не учатся
Ответ Valex182
А судьи?
Ответ Максим Коломыцев
Что судьи? Гави не удалили?)
