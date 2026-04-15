Тиаго отстает от Холанда в гонке бомбардиров АПЛ на один мяч. 6.00 – форвард «Брентфорда» станет лучшим бомбардиром
Букмекеры оценили шансы Игора Тиаго стать лучшим бомбардиром АПЛ.
Форвард «Брентфорда» сделал дубль в матче против «Эвертона» (2:2). С 21 голом он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров Эрлинга Холанда из «Ман Сити» на один мяч.
Букмекеры почти не сомневаются, что лучшим бомбардиром АПЛ станет норвежец – на победу Холанда дают коэффициент 1.15. Шансы Тиаго минимальны – 6.00, или 16% вероятности.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем