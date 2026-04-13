Коэффициент на вылет «Тоттенхэма» рухнул со 101.00 до 2.20 с октября. Клуб занимает 18-е место в таблице АПЛ

Букмекеры оценили вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ.

В воскресенье «шпоры» на выезде проиграли «Сандерленду» (0:1) в 32-м туре Премьер-лиги. Таким образом, «Тоттенхэм» остался с 30 очками и идет в зоне вылета – 18-е место из 20 команд.

Коэффициент на вылет «шпор» составляет 2.20, выше вероятность только у «Бернли» и «Вулверхэмптона» (по 1.01). В октябре на понижение «Тоттенхэма» букмекеры давали коэффициент 101.00.

