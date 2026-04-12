Коэффициент на чемпионство «Сити» упал с 6.00 до 2.25 после разгрома «Челси». «Арсенал» остается главным фаворитом АПЛ
Шансы «Манчестер Сити» на титул АПЛ выросли.
В воскресенье команда Пепа Гвардиолы на выезде разгромила «Челси» (3:0) в 32-м туре АПЛ. «Горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на 6 очков, имея матч в запасе.
Коэффициент на чемпионство «Сити» упал с 6.00 до 2.25. Главным фаворитом на титул остается «Арсенал» за 1.65 – после 31-го тура было 1.10.
6 раз, когда лидеры РПЛ пересекались незадолго до финиша: есть даже «Крылья», «Рубин» и «Ростов»
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Нас ожидает очень интереснв, концовка!
Все еще неплохой, 2.25 на практически верняк
Вероятность что закончат с одинаковым количеством очков, велика. Проиграют по разнице
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем