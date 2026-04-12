Вероятность чемпионства «Арсенала» упала с 97,7% до 87,26%. Шансы «Ман Сити» – 12,74% (Opta)

Команда Микеля Артеты уступила «Борнмуту» (1:2) в 32-м туре АПЛ и возглавляет таблицу с 70 очками. Далее идет «Ман Сити» (64 очка), у которого матч в запасе.

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы «Арсенала» на победу в АПЛ в 87,26%. После 31-го тура вероятность чемпионства «канониров» составляла 97,7%. Шансы «Ман Сити» на титул – 12,74%.

У остальных команд АПЛ шансов на первое место нет, считает Opta.

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
Как у Арсенала шансы могут быть 98%?
По факту у Сити в запасе с Кристал Пэлас (13 место), который надо выиграть с разницей в 2 мяча.
Тогда любая минимальная победа над Арсеналом выводит Сити на первое место и по забитым, и по разнице мячей, и по личным встречам.
Играют на Этихаде

Я не Ёпта, но больше 30% на чемпионство Арсеналу не дам.
Не забываем, что ему ещё и в ЛЧ играть
Через неделю будет 50 на 50 .
Opta это как Черданцев, статьи спортса и Васант вместе взятые
Ни опта а ёпта
Øпта)))
вероятность, ёпта
Ещё одно доказательство, что все эти супер-пупер компьютеры полное надувательство - подстраиваются под ситуацию, не более того
Мне эта Opta напоминает одно выражение: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»
Это будет конечно эпик фейл, если в итоге Арсенал так до чемпионства и не доедет.
Очень недооценивают шансы Сити
После поражения от Сити у Арсенала наверное будет 77% на титул?
Как можно давать Сити 12% при -3 по потерянным и очным матчем на Этихаде?
Может с учётом календаря у Арсенала немного больше шансов, но не 88 же на 12.
В гараже в 1990-ые собирали компьютеры умнее. На самом деле МанСити 65%, Арсенал-35%.
