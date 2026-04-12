Вероятность чемпионства «Арсенала» упала с 97,7% до 87,26%. Шансы «Ман Сити» – 12,74% (Opta)

Шансы «Арсенала» на чемпионство снизились.

Команда Микеля Артеты уступила «Борнмуту» (1:2) в 32-м туре АПЛ и возглавляет таблицу с 70 очками. Далее идет «Ман Сити» (64 очка), у которого матч в запасе.

Суперкомпьютер Opta оценивает шансы «Арсенала» на победу в АПЛ в 87,26%. После 31-го тура вероятность чемпионства «канониров» составляла 97,7%. Шансы «Ман Сити» на титул – 12,74%.

У остальных команд АПЛ шансов на первое место нет, считает Opta.

