Вероятность чемпионства «Арсенала» упала с 97,7% до 87,26%. Шансы «Ман Сити» – 12,74% (Opta)
Шансы «Арсенала» на чемпионство снизились.
Команда Микеля Артеты уступила «Борнмуту» (1:2) в 32-м туре АПЛ и возглавляет таблицу с 70 очками. Далее идет «Ман Сити» (64 очка), у которого матч в запасе.
Суперкомпьютер Opta оценивает шансы «Арсенала» на победу в АПЛ в 87,26%. После 31-го тура вероятность чемпионства «канониров» составляла 97,7%. Шансы «Ман Сити» на титул – 12,74%.
У остальных команд АПЛ шансов на первое место нет, считает Opta.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
По факту у Сити в запасе с Кристал Пэлас (13 место), который надо выиграть с разницей в 2 мяча.
Тогда любая минимальная победа над Арсеналом выводит Сити на первое место и по забитым, и по разнице мячей, и по личным встречам.
Играют на Этихаде
Я не Ёпта, но больше 30% на чемпионство Арсеналу не дам.
Не забываем, что ему ещё и в ЛЧ играть
Как можно давать Сити 12% при -3 по потерянным и очным матчем на Этихаде?
Может с учётом календаря у Арсенала немного больше шансов, но не 88 же на 12.