«Спартак» не побеждает «Ростов» 3 матча подряд. Сегодня команды сыграли 1:1

«Спартак» продлил неудачную серию против «Ростова».

В воскресенье москвичи на выезде сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) в 24-м туре Мир РПЛ. Таким образом, красно-белые не побеждают ростовчан 3 матча подряд – 2 ничьих в чемпионате (1:1 и 1:1) и поражение (1:2) в Фонбет Кубке России.

