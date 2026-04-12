Вероятность вылета «Тоттенхэма» из АПЛ выросла до 44,9%. «Шпоры» проиграли «Сандерленду» и занимают в таблице 18-е место
В воскресенье «шпоры» на выезде проиграли «Сандерленду» (0:1) в 32-м туре Премьер-лиги. Таким образом, «Тоттенхэм» остался с 30 очками и идет в зоне вылета – 18-е место из 20 команд.
Суперкомпьютер Opta оценивает шансы на вылет «шпор» в 44,9%. После 29-го тура вероятность составляла 16,8%.
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Opta
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не жалко этот клуб абсолютно
Это катастрофа.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем