«Челси» не побеждает «Ман Сити» с финала ЛЧ в 2021 году. 3.60 – серия прервется

«Челси» сыграет дома с «Манчестер Сити» в 32-м туре АПЛ.

Букмекеры котируют «Сити» фаворитом матча с коэффициентом 2.00. Победа «Челси» оценивается в 3.60, ничья – в 4.00.

Лондонцы не обыгрывают «горожан» 12 матчей подряд – 9 поражений и 3 ничьих. Последняя победа случилась в мае 2021-го – в финале Лиги чемпионов (1:0). На непроигрыш «Сити» в предстоящем матче можно поставить за 1.30.

Встреча состоится 12 апреля. Начало – в 18:30 мск.

