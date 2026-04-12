«Спартак» выиграл 1 из 4 последних матчей с «Ростовом». 1.71 – красно-белые не победят в предстоящей очной встрече
«Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом» в 24-м туре Мир РПЛ.
Гости котируются фаворитами матча с коэффициентом 2.17. На победу хозяев букмекеры дают 3.30, на ничью – 3.60.
«Спартак» выиграл лишь 1 из 4 последних матчей с «Ростовом» – 2:0 в Фонбет Кубке России в июле 2025-го. В 2 матчах были поражения по 1:2, еще в одном команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Если «Ростов» как минимум не уступит «Спартаку», сыграет коэффициент 1.71.
Матч пройдет 12 апреля. Начало – в 16:30 мск.
Зенит
Краснодар
Чудом кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Вперёд Спартак!!!
Вперёд Сельмаш!!! 💛💙
Будем посмотреть.
Ростов, верим
Корседо в последнее время меняет все устоявшиеся Статистики. Даст бог и в этот раз Спартак победит!
