Карлос Сайнс сделал прогноз на 2:2 в матче «Челси» – «Ман Сити». Алекс Албон считает, что «горожане» победят со счетом 2:0

Пилоты команды «Формулы-1» «Уильямс» сделали прогнозы на матчи 32-го тура АПЛ.

Карлос Сайнс считает, что команды сыграют вничью со счетом 2:2. Алекс Албон поставил на победу «Сити» – 2:0.

В первом круге команды сыграли 1:1. Если «горожане» победят, то сократят отставание от лидирующего «Арсеналу» на 6 очков. При этом у «Сити» будет матч в запасе.

Игра пройдет 12 апреля. Начало – в 18:30 мск.

