«Зенит» – фаворит в домашнем матче против «Краснодара». «Быки» 8 лет не побеждают петербуржцев на выезде

«Зенит» примет «Краснодар» в 24-м туре Мир РПЛ.

Петербуржцы котируются фаворитами матча с коэффициентом 2.07. На победу «быков» букмекеры дают 3.80, на ничью – 3.40.

«Краснодар» 7 матчей подряд не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге – 4 поражения и 3 ничьих. Последняя победа была в апреле 2018-го (2:1). Если петербуржцы снова как минимум не уступят, сыграет коэффициент 1.28.

Матч пройдет 12 апреля. Начало – в 19:30 мск.

6 случаев, когда два лидера РПЛ пересекались незадолго до финиша: тут есть даже «Крылья, «Рубин» и «Ростов»